Accenture investit dans CLIKA, spécialiste de l'IA
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:51
CLIKA propose une plateforme unifiée qui simplifie l'optimisation et le déploiement d'IA sur divers terminaux, tels que smartphones, objets connectés, véhicules autonomes ou robots industriels. Son kit de développement logiciel (SDK) compresse et adapte automatiquement les modèles d'IA pour différentes architectures matérielles, notamment processeurs et dispositifs basse consommation.
Raj Wickramasinghe, responsable mondial de l'ingénierie des infrastructures chez Accenture, souligne que 'l'informatique en périphérie est désormais une composante critique du cycle de l'IA'. CLIKA rejoindra également Project Spotlight, l'accélérateur d'Accenture Ventures pour les start-up spécialisées en données et IA.
Les termes financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.
Valeurs associées
|252,318 USD
|NYSE
|-1,08%
