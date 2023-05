Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: investissement stratégique dans Stardog information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé un investissement stratégique, par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Stardog.



Les services de Stardog sont utilisés par les entreprises pour faciliter l'intégration et l'unification des leurs données.



' Pour la plupart des grandes entreprises, la valeur réelle de l'IA générative viendra de la personnalisation et de l'affinement de grands modèles de langage et de l'utilisation de leurs propres données collectées pour répondre à leurs besoins commerciaux ', a déclaré Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.



' Les modèles de fondation ont besoin de grandes quantités de données pour apprendre, ce qui fait de la résolution du problème des données une priorité urgente pour toutes les entreprises. C'est précisément là que les Enterprise Knowledge Graphs de Stardog peuvent faire la différence en aidant les organisations à unifier et à optimiser leurs données pour cette nouvelle ère de l'IA générative.'





