Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: investissement stratégique dans SpiderOak information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique dans SpiderOak, spécialiste de la cybersécurité à destination des systèmes spatiaux de nouvelle génération.



Basée à Reston (Virginie), SpiderOak propose la suite de produits OrbitSecure qui vise à apporter une sécurité dite 'zero trust' aux environnements situés en apesanteur, répondant ainsi aux exigences uniques de cybersécurité dans l'espace.



' À mesure que l'économie spatiale se développe, nous prévoyons que la demande mondiale de communications sécurisées va monter en flèche ', estime Paul Thomas, responsable de l'innovation spatiale, innovation technologique chez Accenture.



En effet, l'augmentation rapide du nombre de satellites dans l'espace - gouvernementaux et commerciaux - a établi le besoin d'un environnement hybride et multipartite construit avec la sécurité dès la conception.







Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.95% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.72%