Accenture: investissement stratégique dans QuSecure

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir réalisé un investissement stratégique au sein de QuSecure, une société américaine avec laquelle il collaborait déjà dans les technologies de cryptographie post-quantique (PQC).



En s'associant avec la start-up californienne, créée en 2019, le groupe technologique veut aider les entreprises et les administrations publiques à protéger leurs données contre les attaques quantiques, c'est-à-dire menées par des ordinateurs quantiques.



Les termes financiers de la prise de participation n'ont pas été dévoilés.





