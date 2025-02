Accenture: investissement dans le californien Voltron Data information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi avoir réalisé un investissement au sein de Voltron Data, un spécialiste des requêtes accélérées par les processeurs graphiques (GPU).



Créé en 2021 et basé à Mountain View (Californie), Voltron Data est à l'origine d'un logiciel de requête SQL baptisé 'Theseus' qui permet d'exploiter les GPU pour traiter de grands ensembles de données, remplaçant ainsi des systèmes traditionnels par un nombre réduit de serveurs.



Cet outil aide les entreprises à conduire des tâches d'analyse de données avancées pour des applications telles que l'IA générative et l'apprentissage automatique.



A l'instar d'Accenture, les clients de Voltron Data sont issus des secteurs de la banque, des communications, des médias et de la technologie.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





