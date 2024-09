Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: hausse de 3% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Accenture publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, un BPA ajusté en hausse de 3% à 2,79 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 10 points de base à 15% et des revenus de 16,4 milliards (+5% en monnaies locales).



Le groupe de conseil en technologies revendique aussi pour 20,1 milliards de dollars de nouvelles commandes engrangées sur le trimestre écoulé, en augmentation de 24% en monnaies locales, représentant ainsi un ratio book-to-bill de 1,2.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Accenture affiche ainsi un BPA ajusté de 11,95 dollars et une croissance de 2% de ses revenus en monnaies locales, conformément à ses fourchettes-cibles d'il y a trois mois, qui allaient de 11,85 à douze dollars et de 1,5 à 2,5%.





