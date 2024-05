Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de Udacity information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 15:28









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Udacity, un leader de l'éducation numérique spécialisé dans les cours technologiques en ligne.



Cette acquisition, annoncée le 5 mars 2024, renforcera l'engagement d'Accenture à aider ses clients à former leurs employés aux compétences technologiques et spécifiques à l'industrie nécessaires dans l'économie de l'IA.



Udacity, fondée en 2011, a évolué pour devenir une plateforme de transformation des talents, desservant plus de 21 millions d'apprenants dans 195 pays avec des cours en plusieurs langues.



L'ajout de Udacity permettra à Accenture d'étendre son offre de formation technologique et de renforcer ses capacités à aider les clients à atteindre leurs objectifs.





