Accenture: finalise l'acquisition de Green Domus

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Green Domus, un cabinet de conseil en développement durable basé au Brésil spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre d'initiatives de développement durable axées sur des stratégies de décarbonation mesurables.



L'expertise de Green Domus en matière de stratégie de décarbonation et ses deux décennies d'expérience dans l'industrie permettront à Accenture d'étendre ses services de développement durable.



Les termes de la transaction, précédemment annoncés le 29 mai, n'ont pas été divulgués.







