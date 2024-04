Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: finalise l'acquisition de CLIMB au Japon information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de CLIMB, un fournisseur de services technologiques spécialisé dans l'intégration de systèmes, la gestion et les opérations d'infrastructure informatique, principalement dans la préfecture de Gunma, au Japon.



L'acquisition de CLIMB précédemment annoncée le 8 avril 2024 ajoute environ 230 personnes, dont 200 ingénieurs formés aux technologies cloud et de sécurité ainsi qu'aux services de gestion d'applications, à Accenture Technology, et apporte davantage de compétences essentielles aux organisations mondiales au Japon pour naviguer dans le changement technologique.



Selon Accenture, l'expertise de CLIMB accélérera les services de modernisation des applications et des infrastructures pour les institutions financières et les agences gouvernementales afin de réaliser la transformation numérique.





