Accenture finalise l'acquisition de 6point6

(AOF) - Groupe de conseil en management, technologies et externalisation, Accenture a finalisé l'acquisition de 6point6, un cabinet de conseil technologique britannique spécialisé dans le cloud, les données et la cybersécurité. Cette acquisition renforce les capacités d'Accenture en matière de stratégie et d'architecture, avec un accent particulier sur l'administration centrale, la défense et la sécurité, et les services financiers. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.