Accenture fait l'acquisition du cabinet de conseil britannique MomentumABM
Créée en 2011, MomentumABM propose des services de conseil en marketing 'B2B' couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la définition de stratégies de croissance client et de modèles opérationnels à la montée en compétences des équipes et à l'exécution de programmes.
La société emploie environ 90 spécialistes répartis entre Londres et Boston.
Alors que le marketing B2B évolue actuellement des approches traditionnelles vers des stratégies intégrées et numériques, le marché mondial des services de marketing B2B devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,7% jusqu'en 2030, indique Accenture.
Les compétences de MomentumABM viendront renforcer Accenture Song, la branche spécialisée dans la transformation marketing du groupe de conseil, en aidant les grandes entreprises à repenser leurs approches.
Cette opération s'inscrit dans une série d'acquisitions stratégiques menées par Accenture Song, sa nouvelle agence créative de référence au niveau mondial, afin d'élargir ses capacités en matière de transformation marketing, qui inclut les rachats récents d'Unlimited, GemSeek, Mindcurv et ConcentricLife.
Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.
Valeurs associées
|250,960 USD
|NYSE
|-1,22%
