 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 955,58
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture fait l'acquisition de RANGR Data
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 12:40

Accenture annonce l'acquisition de RANGR Data, partenaire américain certifié Palantir, afin de renforcer son expertise dans l'implémentation des technologies Palantir, c'est-à-dire les compétences, équipes et outils permettant de concevoir et déployer des solutions basées sur les plateformes Foundry et AIP (Artificial Intelligence Platform).

RANGR apportera son savoir-faire en stratégies data personnalisées, supply chain, intégration de systèmes et analytique temps réel, soutenant l'expansion de l'activité Palantir d'Accenture aux États-Unis.

L'opération intègre 40 experts couvrant plusieurs secteurs, dont les biens de consommation, la santé et l'énergie. Le CEO John Boehm souligne une ambition commune d'aider davantage de clients à exploiter leurs données pour de meilleures décisions.

Les modalités financières ne sont pas divulguées.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
240,725 USD NYSE -0,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank