Accenture fait l'acquisition de RANGR Data
RANGR apportera son savoir-faire en stratégies data personnalisées, supply chain, intégration de systèmes et analytique temps réel, soutenant l'expansion de l'activité Palantir d'Accenture aux États-Unis.
L'opération intègre 40 experts couvrant plusieurs secteurs, dont les biens de consommation, la santé et l'énergie. Le CEO John Boehm souligne une ambition commune d'aider davantage de clients à exploiter leurs données pour de meilleures décisions.
Les modalités financières ne sont pas divulguées.
