Accenture étend sa collaboration avec AWS dans le secteur public
Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme 'Accenture AWS Business Group' mise en place par les deux groupes technologiques, vise à développer des innovations permettant d'améliorer la qualité des services publics et les capacités en matière de défense, est-il expliqué dans un communiqué.
'Les citoyens attendent aujourd'hui de la part du gouvernement le même type d'expériences qui leur sont offertes depuis les plateformes des entreprises', a justifié Rishi Bhaskar, le directeur des partenariats au sein du secteur public chez AWS.
Valeurs associées
|246,230 USD
|NYSE
|+1,66%
