Accenture étend sa collaboration avec AWS dans le secteur public
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 16:01

Accenture a annoncé mardi avoir étendu sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) dans le domaine de la fourniture de services numériques, en particulier pour ce qui concerne le 'cloud' et l'IA, aux administrations publiques et aux secteurs de la défense et de la sécurité nationale.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme 'Accenture AWS Business Group' mise en place par les deux groupes technologiques, vise à développer des innovations permettant d'améliorer la qualité des services publics et les capacités en matière de défense, est-il expliqué dans un communiqué.

'Les citoyens attendent aujourd'hui de la part du gouvernement le même type d'expériences qui leur sont offertes depuis les plateformes des entreprises', a justifié Rishi Bhaskar, le directeur des partenariats au sein du secteur public chez AWS.

