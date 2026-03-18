 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture et Microsoft s'allient pour faciliter l'IA en entreprise
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:28

Accenture indique collaborer avec Microsoft pour lancer une pratique FDE (forward deployed engineering), conçue pour aider les organisations à concevoir, construire et opérationnaliser plus rapidement l'IA à travers l'entreprise.

"La plupart des initiatives d'IA d'entreprise stagnent non pas par manque de technologie, mais par manque d'une expertise d'ingénierie adéquate appliquée au bon endroit", mettent en avant les deux groupes américains.

Grâce à cette nouvelle pratique, ils réuniront des milliers d'ingénieurs spécialisés en IA pour travailler directement avec leurs clients, associant les capacités d'IA de pointe de Microsoft à l'expérience approfondie d'Accenture dans l'industrie et les flux de travail "afin de briser les barrières et d'obtenir des résultats à grande échelle".

Ensemble, ils travailleront avec les clients pour aider l'IA à passer de l'idée à la production en quelques jours, et non en quelques mois. Cette pratique s'appuie sur le partenariat stratégique de longue date entre Accenture et Microsoft.

"La nouvelle pratique FDE servira de porte d'entrée à la transformation de l'IA en entreprise, aidant des milliers de clients à réaliser une réinvention complète grâce à l'application pratique de l'IA", affirment-ils.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
199,590 USD NYSE +0,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank