Accenture et Google Cloud collaborent avec Eneva au Brésil
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 15:52
Accenture a migré l'infrastructure d'Eneva vers Google Cloud afin d'améliorer son accès aux données dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'agissait notamment de Google Compute Engine et des solutions Google Cloud.
L'intégration des données des opérations cloud à d'autres sources de données d'exploration et de production aide Eneva à optimiser la gestion des actifs, la maintenance et la planification, ce qui se traduit par des équipements plus fiables et plus performants.
' En combinant l'expérience d'Accenture en matière de technologie cloud et de transformation énergétique avec les capacités avancées de Google Cloud en matière de données et d'IA, nous aidons l'une des plus grandes entreprises énergétiques du Brésil à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle et d'impact sur les clients' a déclaré Scott Alfieri, responsable du Google Business Group d'Accenture.
Valeurs associées
|243,540 USD
|NYSE
|+0,20%
A lire aussi
-
La Bourse de New York avance jeudi, anticipant avec optimisme des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) après la publication d'un indice d'inflation sans grande surprise, sur fond de dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 14H05 GMT, le Dow ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres de l'inflation d'août n'ayant pas remis en cause les paris d'une baisse des taux de la part de la banque centrale américaine la semaine prochaine malgré une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation ... Lire la suite
-
Immunité levée, perquisitions simultanées dans quatre villes dans deux pays: la justice allemande a accéléré jeudi l'enquête visant le député allemand d'extrême droite Maximilian Krah, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent en lien avec la Chine. Agé ... Lire la suite
-
New York commémore jeudi les attentats du 11-Septembre 2001, un anniversaire grave et habituellement consensuel marqué cette année par la fratricide campagne qui oppose plusieurs démocrates pour la mairie. A Ground Zero, là où se dressaient autrefois les tours ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer