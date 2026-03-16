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Accenture est nommé partenaire technologique officiel du R&A
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 16:06

Accenture annonce que le R&A l'a choisi comme partenaire officiel de conseil en affaires et technologie dans le cadre d'un partenariat stratégique de six ans.

L'accord prévoit également qu'Accenture devienne parrain officiel de plusieurs championnats majeurs de golf, dont The Open, l'AIG Women's Open et l'ISPS HANDA Senior Open.

Dans le cadre de cet accord, le groupe fournira des services de conseil en transformation d'entreprise afin de soutenir les priorités stratégiques du R&A en matière de gouvernance, de compétitions et de développement du golf.

Accenture mobilisera notamment ses expertises en numérique, cloud, données et intelligence artificielle pour moderniser les opérations du sport et améliorer l'expérience des fans et des joueurs.

Le partenariat vise aussi à élargir l'accès au golf et à accélérer l'utilisation des technologies dans l'écosystème du sport.

Mark Darbon, directeur général de The R&A, a déclaré : " Accenture jouit d'une réputation mondialement reconnue pour son expertise en technologie, données et innovation, et nous considérons ce partenariat comme une opportunité précieuse pour soutenir nos priorités stratégiques en golf et contribuer à façonner l'avenir de ce sport".

Mauro Macchi, DG d'Accenture en EMEA, a déclaré : " Le golf est l'un des plus grands sports mondiaux, avec une histoire riche et un avenir passionnant. Nous sommes fiers de nous associer à The R&A en tant que partenaire officiel de conseil en affaires et technologie, ainsi que parrain officiel de ses championnats les plus emblématiques".

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