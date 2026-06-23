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Accenture en hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N progresse de 1,4 % à 126,6 dollars en pré-ouverture

** La société augmente son programme de rachat d'actions pour l'exercice 2026 de 2 milliards de dollars, le portant à 7,5 milliards de dollars

** La société prévoit des rachats d'actions à hauteur de 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, y compris le programme de 2 milliards de dollars récemment annoncé

** La semaine dernière, la société a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 17,75 et 18,4 milliards de dollars, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 18,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 54 % depuis le début de l'année

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