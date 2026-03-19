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Accenture en baisse après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions d'Accenture ACN.N chutent de 3,1 % à 189,19 $ avant le marché

** ACN dit s'attendre à ce que les revenus du 3ème trimestre se situent entre 18,35 et 19,0 milliards de dollars , le point médian étant inférieur à la moyenne des analystes de 18,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce des revenus de 18,04 milliards de dollars pour le deuxième trimestre par rapport à une estimation de 17,84 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~27% cette année

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