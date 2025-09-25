Accenture dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Accenture, dont le titre progresse de plus de 3% en avant-Bourse, a déclaré un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars (14,98 milliards d'euros) au quatrième trimestre, dépassant le consensus qui ciblait 17,36 milliards de dollars. Le groupe basé à Dublin, qui été soutenu par la demande des entreprises pour les projets d'IA, a enregistré 21,3 milliards de dollars de nouvelles réservations pour le trimestre.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer