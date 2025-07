Accenture: crée une usine d'IA pour Air France-KLM avec Google information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 17:30









(Zonebourse.com) - Accenture et Google Cloud annoncent travailler conjointement avec Air France-KLM afin de créer une usine d'IA générative et accélérer l'identification et le déploiement de cas d'usage à fort impact.



Concrètement, cette infrastructure cloud permettra à Air France-KLM de développer, tester et gérer un catalogue sur mesure de modèles d'IA générative, d'IA agentique et d'apprentissage automatique, ciblant spécifiquement les domaines d'activité ayant le plus fort potentiel de transformation et de retour mesurable.



Il s'agira ensuite de potentiellement industrialiser des modèles d'IA adaptés aux besoins critiques du groupe, notamment en maintenance, opérations au sol et relation client. A ce titre, en simplifiant le passage de l'expérimentation à l'industrialisation, Air France-KLM pourra accélérer ses cycles de développement de plus de 35 %, assure le communiqué.





