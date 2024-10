Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: contrat jusqu'à 1,6 Md$ avec l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services annonce que l'U.S. Air Force lui a attribué une commande de services d'un montant allant jusqu'à 1,6 milliard de dollars pour optimiser et étendre son environnement multi-cloud, Cloud One.



Cette commande est la première de trois extensions au contrat initial Cloud One de l'U.S. Air Force, constituant un écosystème multi-cloud et multi-fournisseurs unique pour des services cloud de pointe.



Dans ce cadre, Accenture Federal Services agit comme prestataire de services pour la gestion des comptes et propose un soutien logiciel d'entreprise essentiel à la modernisation de Cloud One.



Grâce à CloudTracker, un outil conçu spécifiquement pour le secteur public, l'entreprise offre des capacités de gestion financière automatisée permettant une transparence des coûts en temps réel et une agilité accrue pour les opérations militaires.





