Accenture: collaboration stratégique avec IOH en Indonésie

(CercleFinance.com) - Le groupe Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), par l'intermédiaire de sa filiale Lintasarta, s'est associé à Accenture dans le cadre d'une collaboration stratégique visant à accélérer sa plateforme cloud d'IA, destinée à propulser la transformation numérique en Indonésie.



Cette initiative utilise la plateforme Accenture AI Refinery™ pour aider les entreprises indonésiennes à construire des solutions d'IA de pointe, adaptées à divers secteurs industriels, tout en assurant une gouvernance souveraine des données.



La collaboration se concentrera dans un premier temps sur les solutions d'IA pour le secteur des services financiers indonésiens, l'un des principaux piliers de l'économie du pays.



'Ces solutions permettront aux banques indonésiennes d'exploiter l'IA, de stimuler la rentabilité, l'efficacité opérationnelle et la croissance durable sur un marché hautement concurrentiel' indique le groupe.



Senthil Ramani, senior managing director et global Data & AI lead chez Accenture, a déclaré : ' Avec Accenture AI Refinery, nous soutenons les efforts d'Indosat et de Lintasarta pour aider les entreprises indonésiennes à dégager une valeur sans précédent de l'IA, tout en adhérant aux réglementations locales et sectorielles et en veillant à ce que les données sensibles restent à l'intérieur des frontières nationales. Il s'agit d'une étape importante dans le cheminement vers la souveraineté en matière d'IA et, ensemble, nous aiderons les entreprises indonésiennes de tous les secteurs à redéfinir leur avenir à l'ère de la réinvention induite par l'IA. '





