Accenture: collaboration avec SAP dans l'IA générative

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP afin d'aider ses clients à tirer parti de l'IA générative au sein de leurs coeurs de métier.



Le groupe de conseil en technologie dit vouloir favoriser la transition des systèmes ERP traditionnels de SAP vers la plateforme 'cloud' SAP S/4Hana en générant automatique du code, de la documentation et des tests de script.



Le projet doit également s'appuyer sur des jumeaux numériques et sur Joule, le nouvel assistant d'IA générative mis au point par SAP.



Cet accord intervient alors qu'Accenture a récemment annoncé son intention d'investir trois milliards de dollars sur trois ans afin d'aider ses clients de tous les secteurs à utiliser l'IA pour générer plus de croissance.



A noter que sa filiale de services aux administrations américaines, Accenture Federal Services, a également annoncé aujourd'hui le lancement en collaboration avec Google d'un nouveau centre d'excellence pour la cybersécurité destiné à aider les agences fédérales à détecter et à faire face rapidement à des cyberattaques jugées 'de plus en plus sophistiquées'.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.03% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.48%