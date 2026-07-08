Accenture choisie avec Leonardo pour le programme PBN de l'OTAN

Accenture indique avoir signé un contrat de plusieurs MEUR avec la NATO Communications and Information Agency (NCIA) dans le cadre du programme Protected Business Network (PBN), marquant une étape clé dans la mise en place de l'environnement numérique sécurisé, fondé sur le cloud, de l'OTAN.

Le PBN pose les fondations des opérations numériques classifiées à l'échelle de l'OTAN, permettant aux décideurs et aux personnels militaires de communiquer, de se coordonner et d'accéder à des données critiques dans un environnement cloud moderne, standardisé et évolutif, plus résilient face aux attaques et aux risques d'interruption externes.

Il remplacera les approches existantes et renforcera l'agilité ainsi que la sécurité de l'infrastructure numérique de l'OTAN grâce à la mise en place d'un modèle opérationnel cloud commun, de pratiques d'ingénierie standardisées et d'un environnement sécurisé. Il constituera ainsi le socle des futures capacités numériques de l'Alliance.

Accenture travaillera avec Leonardo à la mise en oeuvre de ce contrat au cours des sept prochaines années. Les deux partenaires concevront, déploieront et géreront la plateforme centrale du programme PBN au sein d'un environnement multi-cloud fourni par la NCIA.

Cette infrastructure soutiendra le déploiement progressif et l'adoption à long terme de services cloud sécurisés pour près de 29 000 utilisateurs à travers l'Alliance. La valeur estimée du contrat s'élève à environ 200 MEUR sur les sept prochaines années.

Fort de ses capacités renforcées par de récentes acquisitions, Leonardo mettra en oeuvre une architecture Zero Trust sécurisée par sa plateforme propriétaire Global Cybersec Platform, fondée sur l'IA, afin de garantir un niveau de résilience de classe mondiale.

Signé à Ankara (Turquie), dans le cadre du Forum de l'industrie de défense du sommet de l'OTAN, cet accord marque le lancement de la première phase de mise en oeuvre de l'un des programmes de transformation numérique les plus ambitieux de l'OTAN.