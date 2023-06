Accenture: cession de la plateforme française Memority information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 14:40

(CercleFinance.com) - Le groupe américain de conseil et de services externalisés Accenture a cédé Memority, sa plateforme spécialisée dans la gestion des identités, ont annoncé lundi les repreneurs de la société.



L'entreprise, spécialisée dans l'authentification et le contrôle des accès numériques, vient d'être acquise par ses deux fondateurs, les français Gilles Castéran et Francis Grégoire.



Cette opération a été finalisée avec l'objectif de permettre à Memority de changer de dimension en renforçant son autonomie stratégique et en accélérant son développement, expliquent les repreneurs.



L'entreprise ambitionne ainsi de générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel d'ici à deux ans.



Le périmètre de la transaction comprend l'équipe technique de 30 experts, la plateforme Memority, la propriété intellectuelle et les services réalisés pour les clients existants.



A un horizon de 12 mois, Memority a pour objectif de renforcer les activités de commercialisation, marketing et back office et de doubler ses effectifs pour les porter à une soixantaine de personnes.