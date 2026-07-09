Accenture Capital envisage de lever 5 milliards de dollars via une émission obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Accenture Capital, une filiale du cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N , envisage de lever 5 milliards de dollars par le biais d'une émission obligataire, selon un document préliminaire déposé mercredi.
L'émission comprend à la fois des obligations à taux variable et des obligations senior à taux fixe réparties en plusieurs tranches, dont les échéances s'étendent de 2029 à 2036.
Les co-chefs de file sont BofA Securities, Barclays Capital et Citigroup Global Markets.
La dette sera intégralement et inconditionnellement garantie par Accenture ACN.N , selon le document déposé.
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