Accenture Capital envisage de lever 5 milliards de dollars via une émission obligataire

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Accenture Capital, une filiale du cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N , envisage de lever 5 milliards de dollars par le biais d'une émission obligataire, selon un document préliminaire déposé mercredi.

L'émission comprend à la fois des obligations à taux variable et des obligations senior à taux fixe réparties en plusieurs tranches, dont les échéances s'étendent de 2029 à 2036.

Les co-chefs de file sont BofA Securities, Barclays Capital et Citigroup Global Markets.

La dette sera intégralement et inconditionnellement garantie par Accenture ACN.N , selon le document déposé.