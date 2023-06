Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accenture: avec Immersive Lab contre la pénurie de talent information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 17:33

(CercleFinance.com) - Immersive Labs et Accenture annoncent travailler au lancement du programme Cyber Million qui vise à résoudre le déficit de talents en cybersécurité en augmentant l'accès à un million d'emplois d'entrée de gamme dans les opérations de cybersécurité au cours de la prochaine décennie.



La version bêta du programme, lancée aujourd'hui, sera alimentée par la plateforme Immersive Labs, Accenture Security étant le premier partenaire fondateur.



Le programme est désormais accessible à d'autres organisations qui souhaitent proposer des postes dans le domaine de la cybersécurité à un large éventail de candidats, et les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme pour commencer à développer leurs compétences.



Le secteur de la cybersécurité est actuellement confronté à une énorme pénurie de talents, avec environ 3,4 millions de postes non pourvus dans le monde.



Le Cyber Million veut pourvoir ces postes vacants, en réduisant les barrières à l'entrée pour les demandeurs d'emploi, en améliorant l'accès aux opportunités et en découvrant les talents cachés.



' Les talents en matière de cybersécurité sont partout, et ils peuvent être développés si les personnes désireuses d'apprendre en ont l'opportunité, qu'elles viennent ou non d'un milieu technique ', a déclaré Robert Boyce, responsable mondial de la cyber-résilience, Accenture.