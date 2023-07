Accenture: AFS signe un contrat de 94 M$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 12:50

(CercleFinance.com) - Accenture fait savoir que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 94 M$ auprès de l'armée américaine portant sur la transformation du système ICAM (Identity, Credential, and Access Management), soit le système de gestion des identités et de contrôle d'accès de l'armée.



'Pour lutter contre un éventail évolutif de menaces de cybersécurité, l'armée a besoin d'une solution évolutive pour moderniser son système de gestion des identités et de contrôle d'accès', explique Keith Runtz, directeur général d'Accenture Federal Services et responsable du portefeuille de la défense.



'Pour que l'Armée de terre réussisse sur les champs de bataille de demain, la modernisation du réseau est essentielle pour combattre et gagner dans tous les domaines - air, terre, mer, espace et cyberespace', a ajouté Dana Oliver, directrice générale d'Accenture Federal Services et responsable des programmes de l'armée américaine.



Ce contrat 'Army ICAM' a une durée d'exécution d'un an avec trois périodes optionnelles de 12 mois, précise le communiqué d'Accenture.