 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 758,70
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture: acquisition de SI&C au Japon
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 15:32

(Zonebourse.com) - Accenture annonce l'acquisition de SI&C, un fournisseur de technologies numériques et de services de conseil basé à Tokyo axé sur le cloud, les données et l'IA.

Les modalités de la transaction ne sont pas divulguées.

SI&C possède 45 ans d'expérience dans la fourniture de services informatiques avec des clients issus d'un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, le secteur public, la fabrication et le commerce de détail.

L'ensemble du groupe SI&C, qui compte environ 1 500 professionnels, rejoindra Accenture au Japon.

Atsushi Egawa, DG d'Accenture au Japon et co-DG d'Accenture pour l'Asie-Pacifique, a déclaré : ' La mission de SI&C, qui consiste à utiliser la technologie numérique pour améliorer l'avenir et transformer la société, résonne fortement avec l'objectif d'Accenture de tenir la promesse de la technologie et de l'ingéniosité humaine'.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
255,400 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank