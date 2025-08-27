Accenture: acquisition de SI&C au Japon information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 15:32









(Zonebourse.com) - Accenture annonce l'acquisition de SI&C, un fournisseur de technologies numériques et de services de conseil basé à Tokyo axé sur le cloud, les données et l'IA.



Les modalités de la transaction ne sont pas divulguées.



SI&C possède 45 ans d'expérience dans la fourniture de services informatiques avec des clients issus d'un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, le secteur public, la fabrication et le commerce de détail.



L'ensemble du groupe SI&C, qui compte environ 1 500 professionnels, rejoindra Accenture au Japon.



Atsushi Egawa, DG d'Accenture au Japon et co-DG d'Accenture pour l'Asie-Pacifique, a déclaré : ' La mission de SI&C, qui consiste à utiliser la technologie numérique pour améliorer l'avenir et transformer la société, résonne fortement avec l'objectif d'Accenture de tenir la promesse de la technologie et de l'ingéniosité humaine'.





