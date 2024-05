Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition de la société Teamexpat aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Teamexpat, spécialiste du logiciel embarqué pour les produits et systèmes haute technologie complexes, basée à Eindhoven (Pays-Bas).



Teamexpat se concentre sur le développement de logiciels pour les systèmes de lithographie dans l'industrie des semi-conducteurs.



L'équipe de Teamexpat rejoint Accenture pour renforcer ses capacités en produits intelligents et connectés pour les clients du secteur des semi-conducteurs et d'autres industries manufacturières discrètes.



'Nous assistons à un passage de l'ingénierie mécanique à l'ingénierie logicielle. Les compétences hautement recherchées de Teamexpat nous permettront d'aider nos clients néerlandais et européens dans ces secteurs à réinventer leurs activités avec des produits et services intelligents et connectés', a déclaré Frank Rennings, responsable du service d'ingénierie numérique et de fabrication d'Accenture aux Pays-Bas.







