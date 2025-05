Accenture: acquisition de l'agence numérique Yumeni au Japon information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Yumemi, une agence japonaise spécialisée dans le développement de produits numériques.



Le géant de l'externalisation explique que l'association de son savoir-faire en matière d'IA générative et d'analyse de données avec celui de Yumemi va lui permettre de renforcer son offre et de faire croître son activité dans le domaine.



Créée en 2000, Yumemi a imaginé et conçu des produits numériques pour le compte de plus de 600 entreprises dans la plupart des secteurs d'activité, précise Accenture.



Le groupe américain juge que les produits numériques sont devenus de plus en plus essentiels pour les marques afin de se rapprocher de leurs clients et de rester pertinentes.



Il dit considérer ce segment comme un maillon essentiel du marché de la transformation numérique, qui devrait selon lui atteindre 1.755 milliards de dollars d'ici à 2028.



Dans le cadre de l'accord, les quelque 400 employés de Yumeni vont rejoindre les équipes de sa branche créative Accenture Song.



Les termes de l'acquisition - qui fait suite au rachat de Work & Co en 2024 - n'ont pas été communiqués.





Valeurs associées ACCENTURE-A 306,170 USD NYSE +0,83%