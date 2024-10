Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition de Camelot Management Consultants information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Camelot Management Consultants, une société allemande spécialisée dans le conseil en gestion et technologie, axée sur la gestion de la chaîne de valeur.



Camelot Management Consultants vise à transformer les chaînes de valeur de ses clients en un avantage concurrentiel.



Cette acquisition renforcera les capacités d'Accenture en matière de supply chain, permettant aux clients de 'bâtir des chaînes d'approvisionnement résilientes et intelligentes'.



Fondée en 1996, Camelot est un partenaire SAP de premier plan en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec une expertise en stratégie de données, modernisation et analytique.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



Accenture précise enfin qu'en raison des exigences administratives en Inde, la finalisation de l'acquisition de la filiale indienne de Camelot se fera ultérieurement.





