Accenture: acquisition d'Unlimited dans l'IA générative

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition d'Unlimited qui fera partie d'Accenture Song.



Cette acquisition renforcera la capacité d'Accenture Song à faire évoluer ses offres et à tirer le meilleur parti de l'IA générative.



' Grâce à une expertise approfondie en sciences comportementales, en stratégie client et en activation CRM, l'acquisition d'Unlimited renforce les capacités d'Accenture Song à stimuler la transformation, la pertinence et la croissance du marketing pour ses clients ' indique le groupe.



Dame Annette King, responsable mondiale de la pratique marketing chez Accenture Song, a déclaré : ' Il y a peu d'agences qui se sont avérées aussi impressionnantes qu'Unlimited au cours des dernières années. Le monde du CRM est plus crucial que jamais pour les marques et il n'y a pas de meilleur partenaire pour cela que la créativité générative alimentée par l'IA '.





