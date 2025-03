Accenture: accompagne la migration cloud de Air France-KLM information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Accenture annonce travailler avec Air France-KLM pour transformer et migrer les applications numériques existantes du groupe aérien vers le cloud.



Selon Accenture, cette transition améliorera l'ensemble des fonctions opérationnelles de l'organisation, notamment le transport de passagers, les services de fret et la maintenance aéronautique.



Cette initiative pluriannuelle vise à offrir au groupe aérien 'une agilité accrue', en adaptant la disponibilité des ressources en temps réel afin d'assurer 'une plus grande résilience opérationnelle grâce au cloud, aux données et à l'IA, notamment l'IA générative'.





