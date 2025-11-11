 Aller au contenu principal
Accenture accompagne Essity dans son adoption de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 09:56

Accenture annonce avoir été choisie, aux côté de Microsoft, par Essity, entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène, pour accompagner cette entreprise dans l'accélération de l'adoption de l'IA afin de créer de la valeur, d'optimiser son efficacité et de stimuler sa croissance grâce à une agilité accrue.

Dans le cadre de cette collaboration pluriannuelle, Accenture et Microsoft travailleront conjointement au sein du Centre d'Excellence en IA d'Essity. Les experts d'Accenture en cloud, données et IA, forts d'une connaissance approfondie du secteur et des fonctions opérationnelles, exploiteront les technologies avancées de Microsoft, telles qu'Azure, Copilot Studio et Power Platform, et collaboreront avec les experts Microsoft pour bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien techniques.

À plus long terme, Essity prévoit de déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise afin de réinventer d'autres processus métier de bout en bout, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de création de valeur et de croissance.

'Pour accélérer la création de valeur pour nos consommateurs, nos clients et nos employés, nous collaborons avec Accenture et Microsoft afin de bénéficier d'une solide expertise sectorielle, fonctionnelle, technique et produit, essentielle pour garantir notre agilité et nous adapter aux évolutions du marché', a déclaré Carl-Magnus Månsson, directeur du numérique et des systèmes d'information d'Essity.

