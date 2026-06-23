Accenture accélère dans le sport avec un contrat avec les Seattle Seahawks

Accenture a annoncé mardi avoir conclu un partenariat pluriannuel avec les Seattle Seahawks afin d'accompagner la modernisation des activités de l'équipe de football américain, en lui proposant des services de conseil dans les nouvelles technologies, la gestion des données et l'intelligence artificielle.

Aux termes de l'accord, le géant de l'externalisation accompagnera la franchise de la NFL dans ses initiatives stratégiques.

La collaboration débutera par des projets de transformation visant à renforcer l'infrastructure de données et la conception des plateformes de l'équipe, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités au niveau de l'engagement des supporters et dans ses opérations commerciales.

Le coup d'envoi de ce partenariat sera marqué par une tournée internationale officiellement sponsorisée par Accenture, qui verra les Seahawks présenter le trophée du Super Bowl XLVIII de l'équipe en Allemagne, en Australie et au Canada, des marchés où l'engouement pour la NFL progresse rapidement.

Ce partenariat vient enrichir le portefeuille croissant d'Accenture dans le domaine du sport, où l'entreprise collabore déjà avec la NFL, le tennis féminin et le golf en proposant ses services liés aux technologies, aux données et à l'IA.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.