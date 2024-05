Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: a finalisé l'acquisition de Cognosante information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 12:49









(CercleFinance.com) - Accenture Federal Services a finalisé l'acquisition de Cognosante, un fournisseur de solutions de transformation numérique et de modernisation du cloud pour les agences fédérales de santé, de défense, de renseignement et d'activités civiles.



Accenture Federal Services a annoncé son intention d'acquérir Cognosante le 15 avril 2024.



Cognosante fournit des solutions technologiques pour les clients du gouvernement fédéral, y compris les programmes de soins de santé soutenant les anciens combattants, les militaires en service actif et les patients.



'Grâce à l'apport du personnel et des capacités de Cognosante, et en continuant à s'appuyer sur l'innovation commerciale éprouvée d'Accenture dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et de l'assurance, Accenture Federal Services accélérera l'impact sur nos clients et offrira de meilleures opportunités de carrière à nos collaborateurs grâce à cette acquisition ' a déclaré John Goodman, DG d'Accenture Federal Services.





Valeurs associées ACCENTURE-A NYSE +0.76%