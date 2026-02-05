Accenture a été sélectionné par le Département des Anciens Combattants US
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:23
Ce contrat de 4,5 ans marque une étape clé dans la mission du VA visant à transformer la prestation des soins de santé pour plus de 9 millions de vétérans.
Le programme EHRM vise à remplacer les systèmes actuels par le système moderne et intégré d'Oracle Health Electronic Health (EHR). Cette transition vise à créer un dossier médical à vie unique, fluide et sécurisé, qui accompagne les militaires dans leur transition du service actif au statut de vétéran, permettant des soins de haute qualité, sûrs et efficaces à l'échelle nationale.
" En tirant parti de notre expertise technique approfondie et de notre relation de longue date avec Oracle, nous nous engageons à aider le VA à atteindre ses objectifs ambitieux et à offrir l'expérience moderne et efficace que méritent les anciens combattants de notre nation. " a déclaré Ron Ash, DG d'Accenture Federal Services.
Valeurs associées
|236,610 USD
|NYSE
|-2,07%
A lire aussi
-
par Melanie Burton et Clara Denina Rio Tinto a déclaré jeudi que les pourparlers avec Glencore au sujet d'une fusion avaient échoués, n'étant pas parvenu à conclure un accord qui aurait apporté de la valeur à ses actionnaires. Plusieurs tentatives entre les deux ... Lire la suite
-
"Cela doit bien finir un jour": des Moscovites se montrent optimistes concernant les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, qui se déroulent à Abou Dhabi.
-
Au sein du village isolé de Sarfannguit, des résidents inuits gardent un œil inquiet sur la potentielle menace d'une invasion américaine. Parmis la centaine d'habitants du village, Dorthe Olsen, insiste sur l'importance d'inciter les enfants à "mener une vie normale". ... Lire la suite
-
Un vaste gouffre continue de s'étendre, engloutissant des portions de route, des terres agricoles et menaçant le pylône d'une ligne électrique à haute tension, dans la région d’Aceh central, en Indonésie.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer