Accenture a été sélectionné par le Département des Anciens Combattants US
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:23

Accenture Federal Services, une filiale d'Accenture a été sélectionnée pour soutenir le programme de modernisation des dossiers de santé électroniques (EHRM) du Département des anciens combattants (VA).

Ce contrat de 4,5 ans marque une étape clé dans la mission du VA visant à transformer la prestation des soins de santé pour plus de 9 millions de vétérans.

Le programme EHRM vise à remplacer les systèmes actuels par le système moderne et intégré d'Oracle Health Electronic Health (EHR). Cette transition vise à créer un dossier médical à vie unique, fluide et sécurisé, qui accompagne les militaires dans leur transition du service actif au statut de vétéran, permettant des soins de haute qualité, sûrs et efficaces à l'échelle nationale.

" En tirant parti de notre expertise technique approfondie et de notre relation de longue date avec Oracle, nous nous engageons à aider le VA à atteindre ses objectifs ambitieux et à offrir l'expérience moderne et efficace que méritent les anciens combattants de notre nation. " a déclaré Ron Ash, DG d'Accenture Federal Services.

