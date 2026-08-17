Accelleron propulsé par un relèvement chez Berenberg

(Zonebourse.com) - Accelleron bondit de 9% à près de 82 CHF à Zurich, propulsé par un relèvement de recommandation de Berenberg de "conserver" à "acheter" et une augmentation de son objectif de cours de 70 à 92 CHF, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse d'environ 23% par rapport au dernier cours de clôture.
"Le changement clé est notre conviction que le cycle de croissance actuel est à la fois plus fort et plus durable que nous ne le supposions auparavant, porté non seulement par la division marine, mais aussi, de plus en plus, par l'énergie", explique le courtier allemand.
Berenberg augmente ses estimations de ventes pour 2026-2028 de 8% et de BPA de 11%, portant ses nouvelles estimations pour le spécialiste suisse de la turbocompression à des niveaux supérieurs au consensus d'environ 5% pour les ventes et de 6% pour le bénéfice net.
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