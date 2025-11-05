 Aller au contenu principal
Accélération plus forte que prévu de la croissance du secteur des services aux Etats-Unis (ISM)
information fournie par AOF 05/11/2025 à 16:05

(AOF) - La croissance du secteur des services a accéléré en octobre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier est ressorti à 52,4 contre 50,7 en septembre et un consensus de 50. L'indice des nouvelles commandes, un indicateur avancé de l'activité, est resté en expansion en octobre, avec un résultat de 56,2, en hausse de 5,8 points par rapport au chiffre de septembre (50,4 %) et son plus haut niveau depuis octobre 2024 (56,7 %).

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

