Accélération plus forte que prévu de la croissance du secteur des services aux Etats-Unis (ISM)

(AOF) - La croissance du secteur des services a accéléré en octobre aux Etats-Unis, a indiqué l'Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non-manufacturier est ressorti à 52,4 contre 50,7 en septembre et un consensus de 50. L'indice des nouvelles commandes, un indicateur avancé de l'activité, est resté en expansion en octobre, avec un résultat de 56,2, en hausse de 5,8 points par rapport au chiffre de septembre (50,4 %) et son plus haut niveau depuis octobre 2024 (56,7 %).