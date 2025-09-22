Accélération du développement d’Entech Energy & Services avec

l’acquisition d’un portefeuille de projets photovoltaïques auprès de

TotalEnergies Renouvelables France

Acquisition de 41 projets de centrales au sol d’une puissance totale d’environ 159 MWc

Quimper, le 22 septembre 2025 à 7h45 - Entech (FR0014004362 – ALESE), société spécialisée dans le stockage

et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui la mise en oeuvre d’un accord avec

TotalEnergies portant sur l’acquisition d’un portefeuille de 41 projets de centrales photovoltaïques au sol d’une

puissance totale d’environ 159 MWc.

Acquisition d’un portefeuille de projets de centrales photovoltaïques en cours de développement

Les 41 projets acquis par ENTECH Energy & Services sont situés en France Métropolitaine et répartis sur 30

départements avec des niveaux de maturité différents et des mises en service qui s’étaleront sur la période 2026-

2029 :

▪ 9 projets représentant une capacité totale de 31 MWc ont obtenu un permis de construire et sont en

phase très avancée incluant 5 projets lauréats de l’AO CRE qui sont prêts à être construits ;

▪ 21 projets représentant une capacité totale de 76 MWc ont fait l’objet d’une demande de permis de

construire qui est en cours d’instruction ;

▪ et 11 projets, d’une capacité totale de 52 MWc, s’appuient déjà sur un foncier sécurisé et sont prêts à

entrer en phase d’instruction, l’ensemble des études ayant été finalisées.