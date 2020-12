Accélération de la digitalisation - Prise de participation au sein de la société Tikopia

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit sa croissance en prenant une participation minoritaire dans la société informatique TIKOPIA, experte dans l'industrialisation applicative, et accélère ainsi sa digitalisation.



TIKOPIA permet d'automatiser un ensemble de tâches qui forment le cycle de vie du développement d'un produit ou d'une plateforme tout en garantissant un très haut niveau de robustesse de qualité et de sécurité.



Cette digitalisation croissante se fait à tous les niveaux des interactions tripartites afin d'aller encore plus loin dans la relation et mettre à disposition des clients des outils performants (gestion des planning, matching automatique, sourcing prédictif, etc...).



Grace à cette prise de participation, l'expertise de TIKOPIA permettra au groupe Mare Nostrum l'amélioration :

o de la productivité des équipes de développement (en automatisation des tâches à faible valeur ajoutée),

o des process de développement,

o de la qualité, de la performance et de la sécurité.