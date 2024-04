Accélération de la croissance et EBITDA 2023 confirmant l’objectif de breakeven courant 2025

Waga Energy confirme les objectifs 2026 grâce à la croissance du chiffre d’affaires (33,3 m€, +74 %) tirée par la production de 336 GWh (+49 %) grâce au démarrage de 5 nouvelles unités WAGABOX® et au maintien d’une disponibilité élevée (moyenne de 96 % sur les machines en exploitation depuis au moins 12 mois).

Grâce à la croissance des revenus, l’EBITDA FY 2023 ressort à -4,8 m€, contre -3,1 m€ au S1 2023 et -3,2 m€ sur l’exercice 2022, malgré l’augmentation du coût de l’électricité en France et des dépenses d’exploitation ponctuelles liées à l’augmentation des mises en service.

Cette performance, dans un environnement économique marqué par l’inflation, illustre la robustesse du modèle d’affaires de Waga Energy et la solidité technique éprouvée de sa solution.

La dynamique commerciale est toujours forte avec 6 nouveaux projets signés en 2023, doublant la taille du parc en construction par rapport à 2022, compte tenu de la capacité unitaire de ces projets. À ce jour, le Groupe compte 14 unités en construction, représentant une capacité additionnelle de 1,3 TWh par an. Le pipeline compte 167 projets en développement commercial, représentant une capacité installée totale supérieure à 12 TWh par an.

Le groupe disposait à la fin de l’année 2023 d’une trésorerie solide de 39 m€, renforcée depuis par la levée du financement Eiffel de 60 m$ en février 2024 et par le succès de l’augmentation de capital de 52 m€ réalisée en mars 2024.