Accelerant s'envole grâce à l'opération de retrait de la cote menée par Thoma Bravo, d'un montant de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la place de marché d'assurance Accelerant Holdings ARX.N progressent de 44,1 % à 19,6 dollars en pré-ouverture ** La société a accepté d'être privatisée par la société de capital-investissement Thoma Bravo dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars

** Les actionnaires recevront 20,25 dollars par action en espèces, soit une prime de près de 49 % par rapport à son dernier cours de clôture de 13,61 dollars

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, mettant fin au bref passage d’ARX sur les marchés boursiers après son introduction en Bourse l’année dernière

** Le principal investisseur de la société, Altamont Capital Partners, ainsi que ses fondateurs, prévoient de conserver une participation aux côtés de Thoma Bravo

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 16,8 % depuis le début de l'année