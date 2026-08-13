 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accelerant s'envole grâce à l'opération de retrait de la cote menée par Thoma Bravo, d'un montant de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la place de marché d'assurance Accelerant Holdings ARX.N progressent de 44,1 % à 19,6 dollars en pré-ouverture ** La société a accepté d'être privatisée par la société de capital-investissement Thoma Bravo dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars

** Les actionnaires recevront 20,25 dollars par action en espèces, soit une prime de près de 49 % par rapport à son dernier cours de clôture de 13,61 dollars

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, mettant fin au bref passage d’ARX sur les marchés boursiers après son introduction en Bourse l’année dernière

** Le principal investisseur de la société, Altamont Capital Partners, ainsi que ses fondateurs, prévoient de conserver une participation aux côtés de Thoma Bravo

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 16,8 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0515 +37,33%
HAFFNER ENERGY
0,635 -8,50%
CAC 40
8 674,61 0,00%
INNATE PHARMA
2,26 +4,15%
Pétrole Brent
86,9 -1,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank