Acadia Pharma en baisse après un vote de tendance négatif de l'UE sur un médicament contre les troubles neurologiques
03/02/2026

2 février - ** Les actions d'Acadia Pharmaceuticals ACAD.O chutent de 8,2 % à 24 $ dans les échanges prolongés

** La société a été informée par le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments d'un vote de tendance négatif sur sa demande de mise sur le marché du trofinetide pour le traitement du syndrome de Rett, à la suite de sa récente explication orale par le CHMP

** Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare, neurologique et développementale, qui affecte le développement du cerveau

** Acadia a l'intention de demander un réexamen de l'avis du CHMP après son adoption formelle

** Le vote de tendance négatif du CHMP sur Daybue (nom de marque du trofinetide) est décevant et réduit la probabilité qu'ACAD puisse obtenir une source de revenus potentiellement significative à long terme ", déclare RBC Capital Markets

** RBC ajoute que notre analyse indiquant que 20 % des avis négatifs du CHMP sont finalement annulés, il reste possible que le médicament soit finalement approuvé

** L'action a baissé de 2,2 % en 2025

