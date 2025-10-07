Acadia Healthcare nomme Todd Young au poste de directeur financier sous la pression d'investisseurs activistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Acadia Healthcare ACHC.O a annoncé mardi la nomination de Todd Young au poste de directeur financier, dans un contexte de pression croissante de la part d'investisseurs activistes pour améliorer les performances et la gouvernance.

Todd Young succédera le 27 octobre à Tim Sides, qui occupait le poste de directeur financier par intérim depuis le mois d'août et qui reprendra ses fonctions de vice-président principal des opérations financières.

Todd Young rejoint Acadia après avoir travaillé chez Elanco Animal Health ELAN.N , où il occupait le poste de directeur financier depuis 2018, contribuant à façonner la stratégie de l'entreprise après sa séparation d'Eli Lilly LLY.N .

La nomination chez Acadia intervient alors que la société fait face à des appels à des changements stratégiques de la part de deux de ses principaux actionnaires - Khrom Capital et Engine Capital - qui détiennent ensemble plus de 8% de la société.

Khrom Capital, qui détient une participation de 5,5 % dans Acadia, a demandé une révision stratégique, y compris une vente potentielle, au début du mois, en invoquant des performances insuffisantes à long terme et des problèmes de gouvernance.

À la fin du mois dernier, Engine Capital , qui détient environ 3 % du capital, a demandé des changements opérationnels, des ventes d'actifs et une refonte du conseil d'administration.

L'investisseur a critiqué la stratégie de croissance à coûts élevés d'Acadia sous la direction de Christopher Hunter et a demandé le remplacement des administrateurs de longue date par des candidats expérimentés dans le domaine de la santé comportementale et de l'allocation de capital.

Les actions d'Acadia ont chuté de 31 % depuis le début de l'année, affichant des performances inférieures à celles de ses homologues du secteur de la santé.

Acadia, qui gère des établissements de santé comportementale à travers les États-Unis, a déclaré que la nomination de Todd Young s'inscrivait dans sa stratégie visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à élargir l'accès aux soins.