Acadia glisse après que BofA ait abaissé sa note en raison du risque de vent contraire lié au programme Medicaid SDP
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Acadia Healthcare ACHC.O a chuté de 1,8 % à 22,87 $ en début de marché après que BofA Global Research a rétrogradé le fournisseur de services de soins de santé comportementale de "neutre" à "achat" et a réduit son objectif de prix de 27 $ à 25 $.

** La société de courtage estime que les réductions des paiements de Medicaid (SDP) constitueront des vents contraires plus importants que prévu pour l'ACHC

** BofA estime que les réductions auront un effet négatif de 1,5 % sur les bénéfices de base en 2028, pouvant atteindre 9 % en 2035 - unimpact plus important que pour les opérateurs hospitaliers HCA HCA.N , Tenet THC.N , Universal Health

UHS.N et Ardent Health ARDT.N .

** Le SDP est également susceptible de limiter la capacité d'Acadia à fixer les prix des services à des niveaux élevés à un chiffre, selon BofA

** Les volumes des magasins comparables de la société ont ralenti à un chiffre, citant des perturbations dans une poignée de sites en raison de problèmes juridiques et d'un ralentissement des admissions de patients hospitalisés - BofA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 41 % depuis le début de l'année, contre un gain de 10,7 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
22,3100 USD NASDAQ -4,25%
HCA HEALTHCARE
413,450 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 539,67 Pts CBOE +0,42%
TENET HEALTHCARE
196,440 USD NYSE 0,00%
UNIV HEALTH SERV-B
186,400 USD NYSE 0,00%
