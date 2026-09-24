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Acadia en baisse après qu'un médicament contre la maladie d'Alzheimer a manqué de peu son objectif lors d'une étude
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 13:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions d'Acadia Pharmaceuticals

ACAD.O chutent de 15,6 % à 21,45 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental, le remlifanserin, a manqué de peu son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

** L'étude a évalué le remlifanserin dans le traitement des hallucinations et des délires associés à la psychose liée à la maladie d'Alzheimer (ADP)

** La société indique que les tendances suggèrent de poursuivre le développement d'une dose unique quotidienne de 60 mg dans le cadre de l'ADP

** Acadia prévoit de poursuivre le recrutement pour ses deux études de phase avancée en cours évaluant le remlifanserin dans le cadre de l’ADP

** La psychose liée à la maladie d'Alzheimer se caractérise par des hallucinations et des délires provoqués par des modifications physiques du cerveau

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
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