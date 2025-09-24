 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 841,89
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Acadia chute après l'échec d'un essai clinique de phase tardive sur une thérapie pour une maladie rare
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

24 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Acadia Pharmaceuticals ACAD.O chutent de 14,8 % à 20,1 $

** La société déclare que sa thérapie expérimentale pour traiter une maladie métabolique rare n'a pas atteint l'objectif principal de l'étude de phase tardive

** ACAD testait le traitement ACP-101 pour traiter l'hyperphagie, ou les sensations de faim intense et persistante, chez les patient.e.s atteints d'une maladie génétique appelée syndrome de Prader-Willi

** L'entreprise déclare qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre ses recherches sur le traitement

** Les actions du fabricant de médicaments concurrent Soleno Therapeutics SLNO.O ont augmenté de 12,2 %

**En incluant les mouvements de la séance, ACAD a augmenté de 12,8 % et SLNO de 44,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
20,8245 USD NASDAQ -11,76%
SOLENO THERAPTCS
64,6600 USD NASDAQ +13,74%
Mes listes

