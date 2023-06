Abrdn tokenise un fonds monétaire

- Abrdn a tokenisé l’un de ses fonds phares - le premier de ses produits d’investissement à émettre des jetons numériques depuis que le gestionnaire d’actifs membre du FTSE 100 a acquis une participation dans la plateforme d’instruments digitaux Archax l’année dernière.Le fonds concerné est le Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund, un fonds monétaire de 14,8 milliards de livres sterling d’encours à fin avril 2023 (17,2 milliards d’euros). La tokenisation s’appuie sur le Hedera Hashgraph DLT.« Nous avons investi dans Archax parce que nous pensons que l’avenir des marchés financiers réside dans l’exploitation des nouvelles technologies, telles que le Web 3.0 et la DLT. Il est passionnant de voir une application tangible du moteur de tokenisation d’Archax fonctionner avec Hedera et cela ouvre la voie à la création d’autres solutions d’investissement en jetons numériques, basées sur la blockchain », commente Russell Barlow, responsable mondial des produits alternatifs chez abrdn.« Nous explorons d’autres applications avec abrdn pour améliorer l’accès aux produits d’investissement dans cet espace dans un avenir proche », a ajouté Graham Rodford, président-directeur général et cofondateur d’Archax. A lire aussi: L’heure de la tokenisation des fonds a sonné

Laurence Marchal